Initiative "150 Jahre Neckarstadt" lädt ein

Mannheim. 150 Jahre Neckarstadt – dieses Jubiläum wollen Menschen aus der Neckarstadt feiern. Die Initiative 150 Jahre Neckarstadt versteht sich dabei als Koordinator, der Menschen und Ideen zusammenbringen will. Die Initiative trifft sich zu einem Austausch am Donnerstag, 9. Dezember, 18.30 und 21 Uhr, im Teamparcours, Pozzistraße 7. Es gilt die 2G-Plus-Regel. Wer online dabei sein möchte, kann sich mit dem Link meet.ffmuc.net/150JahreNeckarstadtMA-Ideenaustausch ab 18.15 Uhr dazu schalten. Ideen auch an neckarstadt.150@gmail.com.

