Fußgänger attackiert fahrendes Auto in Mannheim

Mannheim. Ein 27-jähriger Fußgänger hat am Donnerstagmittag in der Neckarstadt-West mutwillig mindestens ein Auto beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 27-Jährige gegen 12.30 das Auto zuvor an der Weiterfahrt hindern. Das Auto fuhr die Mittelstraße entlang in Richtung Lupinenstraße. In Höhe eines dortigen Einkaufsmarktes betrat der 27-jährige Fußgänger unvermittelt die Fahrbahn. Nachdem der Pkw-Fahrer sein Fahrzeug deshalb abbremsen und stoppen musste, begann der 27-Jährige grundlos und schreiend, auf die Motorhaube des Autos einzuschlagen und danach gegen die rechte Fahrzeugseite des Pkw zu treten.

Anschließend lief der aggressive Fußgänger weiter in Richtung der Humboldtstraße, wo er von der Polizei kontrolliert und seine Identität festgestellt worden ist. Es stellte sich heraus, dass sich der 27-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand, weshalb er im Anschluss in eine geeignete Einrichtung verbracht und dort zur weiteren Behandlung aufgenommen wurde.

Ob der 27-jährige Fußgänger im Zuge seines Handelns weitere, auch geparkte, Fahrzeuge beschädigte, ist bisher noch unklar. Die Schadenshöhe am durch den Fußgänger attackierten Pkw kann noch nicht beziffert werden. Personen, die hierzu Hinweise geben können und auch etwaige Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Rufnummer 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

