Mannheim. Ein Fußgänger ist am Mittwochabend in Mannheim von einem Auto erfasst worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der schwere Verkehrsunfall gegen 19 Uhr am Alten Meßplatz. Der Fußgänger ist verletzt worden und ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Genauere Informationen sind noch nicht bekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1