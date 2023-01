Frau bei Autounfall in der Mannheimer Neckarstadt verletzt

Mannheim. Zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde, ist es am Mittwoch in der Neckarstadt-West gekommen. Laut Polizeiangaben missachtete ein Autofahrer an der Ecke Riedfeldstraße und Ludwig-Jolly-Straße eine rote Ampel. Daraufhin stieß er mit einem anderen Pkw zusammen, der zeitgleich in die Kreuzung fuhr.

In dem zweiten Fahrzeug lösten aufgrund des starken Zusammenpralls die Airbags aus. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht am Oberkörper und an den Händen verletzt. Die Unfallfahrzeuge mussten beide aufgrund der Beschädigungen abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.