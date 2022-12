Feuerwehreinsatz in der Neckarstadt West

Neckarstadt West. Nach einem Brand eines Elektroverteilers ist es am Freitagmorgen in der Neckarstadt West zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Feuerwehrangaben zufolge sind die Einsatzkräfte durch eine Rauchmelderwarnung alarmiert worden. In einer der Wohnungen wurde Rauch festgestellt, Personen blieben aber unverletzt. Bei dem darauffolgenden Kontrollgang im Haus wurde zusätzlich Rauch im Keller festgestellt und ein weiteres Löschfahrzeug angefordert. Die Ursache für die Rauchentwicklung war der Brand eines Elektroverteilers, der durch die Feuerwehr unter Atemschutz mit einem Löschrohr gelöscht wurde. Abschließend wurden die betroffenen Bereiche belüftet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1