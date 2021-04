Erbarmen in Zeiten der Pandemie: So lautet das Thema der 7. Musik-Welten des Community-Art-Centers, die online in Form eines zehnminütigen Musik-Videos stattfinden. Premiere ist heute, 30. April, um 21 Uhr auf dem YouTube Kanal des Zentrums. Eine Gesprächsrunde zum Thema geht der Filmpremiere um 20 Uhr voraus. Normalerweise würden die Winter Musik-Welten an zwei Abenden die Lutherkirche füllen, teilt Nathalie Leuerer für den Veranstalter mit. Dass dies im Winter nicht möglich sein würde, habe sich abgezeichnet. Ursprünglich als Konzert unter Corona-Bedingungen geplant, sei das Format, das eigentlich unterschiedlichste Menschen in Kontakt bringen sollte, dann schweren Herzens ins Internet verlegt worden.

AdUnit urban-intext1

Das Stück wurde an unterschiedlichsten Orten der Lutherkirche gedreht und nimmt das Publikum mit auf eine Reise, an deren Ende die persönliche Freiheit steht. Musik und Choreografie, gefilmt von Julia Schleisiek, zeigen den inneren Kampf um das Loslassen, und in Selbstverantwortung zu bleiben. Vor der Film-Premiere führt Regisseurin Annette Dorothea Weber ein Gespräch über die persönlichen Wahrnehmungen von Erbarmen mit Andrea Weiß, Diakonin der Kirche und weiteren Gesprächspartnern. Außerdem wird das Video im Gottesdienst der Lutherkirche gezeigt. aph