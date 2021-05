Erbarmen in Pandemie-Zeiten

Erbarmen – was bedeutet das, gerade in Zeiten der Pandemie? Dieser Frage gingen die Musik-Welten des Community Art Centers nach. Was bisher als Konzertinszenierungen in der voll besetzten Lutherkirche über die Bühne ging, wurde pandemiebedingt in neuer Form als Video präsentiert. Die Premiere wurde begleitet von einer Gesprächsrunde zum Thema Erbarmen.

AdUnit urban-intext1

Wie Annette Dorothea Weber, Leiterin des Community Art Centers und Regisseurin der Musik-Welten, berichtete, füllten seit 2014 die Musik-Welten die Lutherkirche in der Neckarstadt-West bis auf den letzten Platz. Der ganze Raum wird bespielt und das Publikum sitzt mittendrin. Doch dieses Jahr war alles anders: Statt im Winter fanden die siebten Musik-Welten – pandemiebedingt – im Frühling statt. Außerdem mussten sich die künstlerischen Leiter anstelle eines Live-Konzerts etwas anderes überlegen. So kam die Idee zum Musik-Video. Die Inspiration sei aus ihnen selbst gekommen, wie sie sich gefühlt haben als Künstler im Jammertal während der Pandemie – verbunden mit Existenzangst.

Ängste ausdrücken

„Wir fühlten uns nicht ernst genommen im Lockdown, wollten unsere Ängste und Sehnsüchte ausdrücken, aber auch die Hoffnung, die uns eint“, erzählte Weber. Produktionsleiter Mike Rausch brachte ein Stück aus einer Vivaldi-Messe. Im „Agnus Dei“ der lateinischen Messe gibt es den Ruf „miserere nobis“ – „erbarme Dich unser“. „Damit war das Thema gefunden“, sagte Weber. Als zweites Musikstück gab es ein Lied aus der kurdischen Kultur. Elemente aus beiden Stücken hat der Mannheimer Jazztrompeter und Komponist Johannes Stange zu einem neuen Stück verarbeitet und dabei auch ein von Weber gefundenes Rilke-Gedicht einbezogen. „Ich ließ meinen Engel lange nicht los“ beginnt es und bringt einen anderen, nicht-religiösen Blick auf das Thema Erbarmen, so Weber. Erbarmen bedeute für sie, „dass man nicht festklammernd sein sollte und Hilfe von außen erwartet, sondern dass die Selbstverantwortung bleibt – denn nur so erlangt man Freiheit.“

Mitgefühl in Taten zeigen

Um einen breiteren Zugang zum Thema zu haben und nicht nur über das Video zu reden, hatte Weber zur Gesprächsrunde Vertreter des Christentums, des Buddhismus und der Sikh eingeladen. Für Andrea Weiß, Diakonin der Lutherkirche, steht Erbarmen für die Verbindung zwischen den Menschen sowie Gott und den Menschen und damit für Nächstenliebe. So wie diese in der Diakoniekirche Luther gelebt werde. Ishar Singh Gill, als Oberarzt der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) zuständig für schwer an Corona erkrankte Patienten und praktizierender Sikh, erläuterte, dass sich ein Sikh nach der heiligen Schrift seiner Religion immer für Schwächere einsetze, unabhängig von Religion. „Ein Sikh darf nicht wegschauen, wenn Unrecht geschieht.“ So hätten die Sikhs im stark von Corona betroffenen Indien etwa Sauerstoff verteilt. Hue Ngo, ein buddhistischer Mönch, erklärte: „Zwei zentrale Dinge im Buddhismus sind Barmherzigkeit und Mitgefühl, verbunden mit Weisheit“. Letztlich müsse jeder bei sich selbst anfangen.

AdUnit urban-intext2

Die mit Spannung erwartete Video-Premiere nahm die 37 Teilnehmer mit in eine faszinierende Welt aus Bewegung, Farben und Klängen. Sängerin Barbara Grabowski in der Rolle des lyrischen Ichs wird umklammert von Tänzerin Georgia Begbie als Engel. In wachsender Erkenntnis seiner Selbstverantwortung löst sich das himmlische Wesen dann immer weiter und schwebt durch den Raum hinauf zum Kirchturm in die Freiheit. Stanges Komposition wird musikalisch umgesetzt von einem Ensemble aus Musikern verschiedener Kulturen, alle haben einen Bezug zum Stadtteil.