Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Mannheim. In einer Gaststätte an der Neckarpromenade ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Zeit zwischen 22.30 Uhr bis eingebrochen worden. Dies teilte die Polizei mit. Angaben zufolge wurde Diebesgut im Wert von knapp 4.000 Euro entwendet. Der Täter bzw. die Täter sind durch ein Fenster in die Gaststätte gelangt. Anschließend haben sie Zigaretten und Münzgeld gestohlen. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/ 33010 mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1