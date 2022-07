Autofahrer überfährt nicht angeleinten Hund und flüchtet

Mannheim. Ein Hund ist am Samstagabend von einem Auto in Neckarstadt-West überfahren worden und noch an der Unfallstelle verstorben. Wie die Polizei mitteilt, führte ein 34-Jähriger gegen 22 Uhr seinen Hund in der Mittelstraße Gassi. Da er ihn nicht angeleint hatte, überquerte der Hund plötzlich die Straße auf Höhe der Hausnummer 107, wo er von einem dunklen BMW überrollt wurde. Nach bisherigen Feststellungen erlitt das Tier dabei keine Schmerzen.

Der BWM entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Fahndung nach dem Fahrer verlief bislang ergebnislos. Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 0621/74 3301-0 abzugeben.

Der Hundehalter wurde von den Polizeibeamten wegen Verstoßes gegen die Leinenpflicht im Stadtgebiet angezeigt.