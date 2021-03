Seit 60 Jahren stehen sie auf den Dächern der Region: Dort, in luftiger Höhe, immer an der frischen Luft, sind die Dachdecker der Firma Körber zu Hause, und das schon seit 60 Jahren. Jetzt im März, mitten in Corona-Zeiten, feiert das Unternehmen Edgar Körber GmbH, sein 60-jähriges Bestehen – natürlich alles den derzeitigen Regeln angepasst.

„Eine große Feier wird es im Augenblicknichtgeben“, bedauert der Geschäftsführer, Dachdecker- und Spenglermeister Andreas Körber. Aber ein Jubiläum dauere ja ein ganzes Jahr, vielleicht könne das eine oder andere ja nochnachgeholt werden, gibt er sich hoffnungsvoll. Denn zu feiern gäbe doch genug. Vor 60 Jahren begann die Geschichte der Dachdeckerei in der Neckarstadt-West. Edgar Körber übernahm das Geschäft, in dem er auch seine Lehr- und Gesellenzeit verbracht hatte. Im Jahre 1994 zog das Familienunternehmen aus beengten Verhältnissen in der Fröhlichstraße an seinen heutigen Standort im Industriegebiet auf der Friesenheimer Insel. Inzwischen ist der Betrieb um die Gewerke Spenglerei und Zimmerei erweitert worden. Das traditionsreiche Unternehmen arbeitet mittlerweile in der gesamten Region.

In der Region aktiv

So waren die mittlerweile rund 30 Mitarbeiter am Bau von Q6/Q7 beteiligt. Derzeit stehen einige zum Beispiel auf dem Dach der Alten Brauerei im Wohlgelegen oder bei der Caritas im Speckweg auf dem Waldhof. Andreas Körber betont aber, dass die Firma nicht nur Großprojekte ausführt, sondern als klassisches Familienunternehmen auch Ansprechpartner für Garten- oderganze Holzhäuser ist und sich somit um das komplette Thema Dach in der gesamten Region kümmert.

Lange Jahre war der heutige Geschäftsführer, der übrigens genauso alt ist wie das Unternehmen selbst, im Vorstand der Dachdeckerinnung tätig. Damit einhergehend war und ist es für ihn selbstverständlich, dass er immer Auszubildende beschäftigt. Zurzeit sind es drei. Im Laufe der Geschichte des Unternehmens mögen es schon rund 60 Lehrlinge gewesen sein, die das Handwerk eines Dachdeckers auf dem rund 4000 Quadratmeter großen Geländes auf der Friesenheimer Insel erlernt haben.

Im Betrieb lenken auch Ehefrau Ursula als Industriekauffrau und Tochter Eva als gelernte Betriebswirtin die Geschicke der Firma mit. Für Andreas Körber steht eines fest: „Das Dachdeckerhandwerk ist einer der schönsten Berufe – man ist jeden Tag an der frischen Luft“. has