Areal wieder freigegeben

Der Kinderspielplatz Dammstraße ist bis auf das Rampenlabyrinth von der Stadt freigegeben. Das berichtete Kevin Ittemann, Pressereferent vom Dezernat V, auf Anfrage des „Mannheimer Morgen“. Am Rampenlabyrinth seien noch einige wenige Arbeiten notwendig, mit welchen dann die Anforderungen des TÜV vollständig umgesetzt würden, so der Sprecher. Die Stadt rechnet mit dem Abschluss der Arbeiten spätestens in der kommenden Woche.

Anwohner nicht erfreut

Zuvor hatte sich Christiane Sobel, Bezirksbeirätin der Neckarstadt-West, in der Redaktion gemeldet mit dem Hinweis, dass das neue Spielgerät auf dem Spielplatz an der Dammstraße seit längerem gesperrt sei. Anwohner seien darüber nicht erfreut – zumal auch der Spielbereich auf dem Neumarkt derzeit nicht mehr in Betrieb ist (wird umgebaut, wir berichteten mehrfach). Und auch der Sportpark ALTER am Alten Messplatz ist nicht wie gewohnt benutzbar (wir berichteten ebenfalls). aph