Mannheimer Morgen Plus-Artikel Bildung An Mannheimer Förderschule wächst der Klimaschutz-Gedanke

Eine Pflanzwoche stand am Anfang: Seitdem wächst der Klimaschutzgedanke an der Wilhelm-Busch-Förderschule in Mannheim genauso wie Kiwis, Apfelbäume oder Kürbisse - und das Wissen der Kinder über die Natur.