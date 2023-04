35-Jähriger in Mannheim Neckarstadt-West mit Messer angegriffen

Mannheim. Ein 35-jähriger Mann ist am Samstagabend in Neckarstadt-West mit einem Messer angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilt, ging ein bislang unbekannter Mann gegen 22 Uhr in der Dammstraße auf ihn zu und verletzte ihn mit einem Küchenmesser am Bein und flüchtete in Richtung Mittelstraße. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Der Mann soll zwischen 20 und 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und schwarzhaarig gewesen sein. Er soll eine blaue Jeans mit einer schwarzen Jacke und eine Kappe getragen haben. Zeugen des Angriffs werden gebeten, Hinweise zu dem Täter unter der Rufnummer 0621/3301-0 abzugeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1