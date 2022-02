11-Jähriger bei Unfall in Mannheim-Neckarstadt verletzt – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt. Ein 11-jähriger Junge ist am Freitagmorgen bei einem Unfall in Mannheim-Neckarstadt verletzt worden, der Unfallverursacher ist geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, überquerte der Junge bei Grün die Fußgängerampel am Alten Meßplatz in Höhe des Platzhauses. Als der 11-Jährige auf der Mitte der Straße war, fuhr ein Wagen aus Richtung Mittelstraße über Rot und erwischte den linken Fuß des Schülers. Der Fahrer stoppte kurz, fuhr dann aber, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern, weiter. Der leicht verletzte Junge musste von seiner Mutter zum Arzt gebracht werden. Die Polizei beschreibt das unfallverursachende Fahrzeug als einen schwarzen Kleinwagen, vermutlich ein Smart, mit MA-Kennzeichen. Der Fahrer und die Beifahrerin, die eine schwarze Brille trug, sollen dunkelhäutig gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim unter der Rufnummer 0621 174 4222 zu melden.

