Zwei Generationen am Pinsel

Eine ganz besondere Ausstellung ist zurzeit in der Galerie Raumkonzepte von Thomas Beil in der Lange Rötterstraße zu sehen. Die Künstlerin Katrina Franke hat sich zusammen mit ihrer Großmutter Ursula Albrecht der Aquarellkunst gewidmet, dabei sind über 50 ausdrucksstarke Bilder entstanden.

Die Vernissage fand jetzt in den Büroräumen, die kleine Feier im beschaulichen Hinterhof des Hauses statt, viele Freunde, Nachbarn und Angehörige waren eingeladen. „Oma hat vorher nicht gemalt, erst im November 2020 hat sie begonnen, mit 98 Jahren“, sagte Katrina Franke. Ursula Albrecht ist Jahrgang 1922, ihre Enkelin 1965. „Ich habe sie einfach gefragt, ob sie malen möchte, und sie hat gesagt: Ja, kann man machen. Schon das erste Bild war ein umwerfendes Werk, seitdem malen wir.“

Landschaft – so der Name des Bildes eins, seitdem kommt die Enkelin zwei- bis dreimal die Woche zum Malen. Mit dem Lockdown hat die späte Entdeckung des Talents nichts zu tun. „Früher habe ich Klavier gespielt und gestrickt, aber das geht nicht mehr“, meinte Ursula, deren Gelenkigkeit in den Fingern nachgelassen hat. „Beim Malen muss man nur den Stift halten. Auch Farben sind mit schon immer wichtig gewesen.“ Immerhin ist Ursula kein Neuling im Bereich Form und Farbe, denn früher hatte sie ein sicheres Händchen beim Schneidern.

Wenn Ursula malt, setzt sie eine bestimmte Technik ein: Mit einem Bleistift werden die Formen auf einem Aquarellblock vorgezeichnet, danach ausgemalt. Dabei werden jedoch nicht alle Striche bearbeitet, manchmal ergibt sich eine andere Form wie die bereits vorgezeichnete. „Wir benutzten gutes Papier und brillante Farben“, fügte Katrina hinzu. Die gute Qualität des Materials macht die Bilder haltbar, immerhin stehen sie zum Verkauf. Während der Vernissage trugen sich bereits die ersten Interessenten auf Listen ein. „Denk es, o Seele – denk es doppelt“ lautet der Name der Ausstellung, in Anlehnung an ein Gedicht von Eduard Mörike. Nachdem die Gäste der Vernissage die 51 abstrakten, farbenfrohen Bilder der beiden Künstlerinnen bewundern konnten, gab es einen Empfang im Hof.

Künstler Motz Tietze hielt zur Begrüßung eine Ansprache. „Ursula ist auch meine Oma, sie hat mich vor über 20 Jahren adoptiert“, so Tietze. Auf der Vernissage herrschte eine familiäre Stimmung, daran konnte auch der 3G-Nachweis am Eingang nichts ändern. Bei Raumkonzepte in der Lange Rötterstraße 68 sind die Aquarelle noch bis Montag, 30. August zu sehen. Geöffnet ist das Büro dienstags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr und nach Absprache.