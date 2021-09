Zur Spätlese jetzt anmelden

Im September des letzten Jahres fand die letzte „Spätlese“ statt. Und im ersten Monat der neuen Saison gibt es sie wieder live im Theater Felina-Areal in der Holzbauerstraße 6 bis 8 am Mittwoch, 29. September, 19.30 Uhr. Allerdings mit einigen corona-bedingten Einschränkungen. Die Anzahl der Lesenden ist wegen der momentanen Situation begrenzt. Wer lesen möchte, sollte sich bis zum 23. September bei angela.wendt@cafga.de melden. Die Anzahl der Plätze im Publikum werden nach den dann geltenden Coronaregeln des Landes eventuell noch begrenzt sein. Eine Anmeldung ist vorab per Mail nötig an angela.wendt@cafga.de. Für diejenigen, die lesen möchten, sind die „Spielregeln“ abgeschlossene, selbst geschriebene Texte (Lyrik, Drama, Prosa), maximal sieben Minuten Lesezeit. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. aph

