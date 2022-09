Workshop zu Spielplatz

Wohin soll künftig der Wasserspielplatz des Herzogenriedparks und was soll er bieten? Das möchte die Stadtpark-Gesellschaft mit Anwohnern und Nutzern besprechen. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass im Zuge der Sanierung der Multihalle der Eingang des Parks verlegt und daher auch der beliebte Spielplatz hinter der Multihalle wegfallen soll. Er wird aber solange am bisherigen Standort erhalten bleiben, bis eine Neugestaltung und die eventuelle Verlegung an eine andere Stelle – im Gespräch ist der heutige Minigolfplatz – abgeschlossen sind. Nun lädt die Stadtpark-Gesellschaft zum ersten bürgerschaftlichen Workshop zur Verlagerung und Neugestaltung des Wasserspielplatzes am Dienstag, 20. September ab 17.30 Uhr (Treffpunkt: Minigolf-Anlage im Herzogenriedpark) ein. Die Stadtpark-Gesellschaft bittet um Anmeldung unter der E-Mailadresse workshop@herzogenriedpark.de oder per Telefon 0621/41005. pwr

