Im Oktober hieß es „Koffer packen“ für die Austauschschüler des Ludwig-Frank-Gymnasiums (LFG) aus Toulon in Frankreich. Seit 2016 gibt es den Austausch von Mannheimer Schulen (échange scolaire) von Mannheimer Schulen mit dem Collège Maurice Ravel in Toulon, Mannheims Partnerstadt an der südfranzösischen Côte d’Azure, betreut durch Pierre Banek.

Als der Französischlehrer vor drei Jahren

...