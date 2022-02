Verkehrsunfall in Mannheim-Neckarstadt – Polizei findet Unfallflüchtige

Mannheim-Neckarstadt. Am frühen Freitagmorgen hat ein Autofahrer in Mannheim-Neckarstadt einen Unfall verursacht und ist daraufhin geflohen. Wie die Polizei mitteilt, war dieser in seinem Wagen kurz nach Mitternacht in der August-Kuhn-Straße unterwegs. Weil er zu schnell gefahren war, kam er von der Straße ab. Er stieß erst gegen einen geparkten Wagen, dann einen Kleinbus, der auf das davorstehende Auto geschoben wurde. Der Unfallverursacher ließ dabei sein eigenes Auto ohne Kennzeichen an der Unfallstelle zurück und floh.

Ein Zeuge, der durch einen lauten Knall auf den Unfall aufmerksam geworden war, meldete sich bei der Polizei und berichtete von zwei Personen, eine Frau und ein Mann, aufgefallen, die sich nach dem Unfall entfernten.

Die Polizei stellte vor Ort die Fahrzeuge fest. Der unfallverursachende Wagen sowie ein weiteres Fahrzeug mussten abgeschleppt werden. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 40.000 Euro.

Im Rahmen der Fahndung ermittelte die Polizei einen 33-jährigen Mann und seine 32-jährige Begleiterin, die sie mitsamt den abgeschraubten Kennzeichen in der Unteren Clignetstraße antrafen. Inwiefern die beiden Personen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen, ist derzeit noch unklar. Beiden wurden Blutproben entnommen.

Gegen den Mann und die Frau wird nun wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt. Da jedoch noch unklar ist, wer das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt gefahren hat, sucht die Polizei Zeugen. Diese sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Rufnummer 0621 33010 zu melden.