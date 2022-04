Verkehrsunfall in Mannheim-Neckarstadt mit verletzter Person und erheblichem Sachschaden

Mannheim. Bei einem Auffahrunfall am Donnerstagmorgen in der Neckarstadt wurde eine Person verletzt, ebenso ist ein hoher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei mitteilt, war ein 73-jähriger Mann gegen 10.20 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs, als er an der Einmündung zur Straße "Schafweide“ wegen einem Rettungswagen, der vor ihm die Straße querte, stark abbremsen musste. Der ihm nachfolgende 40-jährige Fahrer leitete zwar noch eine Gefahrenbremsung ein, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Beim Auffahren erlitt der 73-Jährige Verletzungen in Form von Nackenschmerzen, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt laut Polizei 10 000 Euro. Die Polizei ermittelt gegen den 40-Jährigen jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1