Unfallflucht in der Neckarstadt-Ost – Polizei sucht einen Zeugen

Mannheim. Ein bislang unbekannter Autofahrer ist bereits am Samstagmorgen in der Neckarstadt-Ost auf einen parkenden Wagen aufgefahren und hat danach Unfallflucht begangen. Wie die Polizei mitteilt, kollidierte der Unfallverursacher gegen 10 Uhr in der Schimperstraße mit dem Mazda vor dem Anwesen Hausnummer 17 und fuhr einfach weiter. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von über 2000 Euro. Den Unfall beobachteten zwei Zeugen, von denen sich einer bislang bei den Unfallermittlern des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt meldete. Der zweite Zeuge wird gebeten, sich ebenfalls dort unter der Rufnummer 0621 33010 zu melden.

