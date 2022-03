Mannheim. In Mannheim-Wohlgelegen ist am Donnerstag eine Unfallflucht gemeldet worden. Zwischen 09.45 und 15.00 Uhr habe ein unbekanntes Fahrzeug einen ordnungsgemäß geparkten Wagen im Bereich Dudenstraße und Joseph-Meyer-Straße gestreift, so die Polizei. Die Fahrerseite und der Außenspiegel wurden in Höhe von etwa 2.000 Euro beschädigt. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Stelle entfernt.

