Unfall in Neckarstadt-Ost: Betrunkener 83-Jähriger missachtet Vorfahrt

Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Mannheim Neckarstadt-Ost sind zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 83 Jahre alter Autofahrer die Kleisstraße und missachtete an der Kreuzung zur Langen Rötterstraße die Vorfahrt eines 49-jähigen Autofahrers. Dieser war in Richtung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs gewesen. Durch den Zusammenstoß erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den 83-Jährigen in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest wies bei ihm einen Wert von über 0,4 Promille nach. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro.

