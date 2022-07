Unbekannter wirft Stein auf fahrendes Auto in Mannheim-Neckarstadt

Mannheim. Ein unbekannter Mann hat am Samstagmorgen einen großen Stein auf ein fahrendes Auto in Mannheim-Neckarstadt geworfen. Gegen fünf Uhr war der 28-jährige Fahrer des VWs auf der Untermühlaustraße in Richtung Innenstadt unterwegs, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt. An einer Ampel auf Höhe einer Tankstelle traf der geworfene Stein die hintere Seitenscheibe, die zersprang. Der 28-Jährige kam mit einem Schrecken davon und blieb unverletzt.

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind, werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 0621/174-4444 abzugeben.

