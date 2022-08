Unbekannter entwendet Handtasche in Mannheim - Zeugen gesucht

Mannheim. Der oder die bislang unbekannten Täter haben am Donnerstag die Handtasche einer Radfahrerin im Bereich Neckarstadt-Ost entwendet. Wie die Polizei mitteilte, fuhr die Frau gegen 10 Uhr mit ihrem Fahrrad vom Herzogenriedbad aus in Richtung Max-Joseph-Straße. Hier traf die 61-jährige Radfahrerin auf eine Bekannte und

blieb wenige Minuten stehen. Wie die 61-Jährige nach ihrer Weiterfahrt kurze Zeit später feststellen konnte, wurde ihr in dieser Zeit offenbar durch den oder die unbekannten Täter ihre Handtasche entwendet, welche sich im montierten auf Fahrradkorb befand. Bei der entwendeten Handtasche handelt es sich um Damen-Umhängetasche aus

Kunstleder in der Farbe Blau, in welcher sich, neben circa 400 Euro Bargeld sowie einem Smartphone der Marke Samsung, noch weitere Gegenstände wie Bankkarten oder verschiedene Ausweise, aufbewahrt in einer roten Ledergeldbörse, befanden.

Die Radfahrerin kann zu dem oder den gesuchten Tätern keinerlei Hinweise geben. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Rufnummer 0621 / 3301-0 zu melden.

