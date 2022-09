Unbekannte treten mehrere Autospiegel in Mannheim-Herzogenried ab

Mannheim. Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Autos in der Waldhofstraße beschädigt. Nach Polizeiangaben traten beziehungsweise rissen die Täter gegen 1.30 Uhr an insgesamt sieben Autos die Außenspiegel ab und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Eventuell handelt es sich bei den Tätern um eine Gruppe Jugendliche, welche gegen 1.30 Uhr lautstark durch die Waldhofstraße zogen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer 0621/33010, zu melden.

