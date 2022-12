Symbole für ein friedvolles Miteinander

Corona stand im vergangenen Jahr einem Weihnachtsbaum auf dem Alten Meßplatz im Weg – dieses Jahr zieht wieder eine beleuchtete Tanne die Blicke der Neckarstädter Bürgerinnen und Bürger auf sich. Dafür sorgten die Bezirksbeirätinnen und Bezirksbeiräte Neckarstadt-Ost und Neckarstadt-West mit ihrem Stadtbezirksbudget. „O, Tannenbaum“ sang der Chor der Humboldt-Grundschule unter Leitung von Eve Warnecke bei der Aufstellung – und die Lichter am prächtig gewachsenen Baum strahlten mit den Augen der Kinder um die Wette.

Zahlreiche Gäste konnte Bezirksbeirat Hans Georg Dech (SPD) bei der ersten feierlichen Illumination begrüßen. „Es ist mittlerweile Tradition, dass die Bezirksbeirätinnen und Bezirksbeiräte Neckarstadt-Ost und Neckarstadt-West auf dem Grenzgebiet der beiden Stadtteilbezirke gemeinsam einen Weihnachtsbaum aufstellen – als Zeichen der Verbundenheit der gesamten Neckarstadt, aber auch als ein Zeichen für den Frieden und das friedliche Zusammenleben im Stadtteil“, erklärte Dech. Dieses friedliche Zusammenleben gelte es zu genießen. Und eines könne er auch wieder voller Stolz verkünden: „Unser Baum ist auch in diesem Jahr wieder der schönste Weihnachtsbaum in Mannheim.“ Die weit ausladenden Äste der mehr als zehn Meter hohen Tanne reichen bis auf den Boden. Sie erstrahlen dank der großen Lichterkette in hellem Glanz.

Der Weihnachtsmann hatte in diesem Jahr nicht geschafft zu kommen, hat aber als Dank für die kleinen Sängerinnen und Sänger zwei Kisten voll Schoko-Nikoläuse dagelassen. „Bis Weihnachten ist es nicht mehr weit“, sangen die Kinder und anschließend noch ihr Lieblingslied: „Wir wollen Frieden auf der Erde“. „Dem ist nichts mehr hinzuzufügen“, meinte Bezirksbeirat Dech gerührt. Er wünschte auch im Namen seiner Bezirksbeiratskolleginnen und Bezirksbeiratskollegen allen Anwesenden: „Ein frohes und friedliches Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.“

Kleine Feier vor Konkordienkirche

Auch der Bürger-und Gewerbeverein Östliche Innenstadt konnte wieder rund 30 Gäste bei der Illumination des vor der Konkordienkirche aufgestellten Weihnachtsbaumes begrüßen. Der Vorsitzende des Bürgervereins, Wolfgang Ockert, erinnerte an die erste Aufstellung vor zehn Jahren am 30. November 2012 – damals als Zeichen der Besinnung und Ruhe in der von Baulärm geplagten Östlichen Innenstadt. Er dankte der Freiwilligen Feuerwehr, die wie so viele Jahre zuvor wieder den Baum aufgestellt hat. Dieses Jahr mit einer aufregenden Besonderheit: Eines der zwei Feuerwehrwagen mit Drehleiter musste unmittelbar nach Aufstellen des Baumes zu einem Einsatz. Währenddessen schmückte die Besatzung des zweiten Wagens dann über Leitern den Baum. Wolfgang Ockert lud zum anschließenden Imbiss ein und bat um Spenden zugunsten der offenen Weihnacht am 24. Dezember.

Pfarrerin Anne Ressel erinnerte an die Zweifel im Vorfeld, ob angesichts der Energiekrise ein beleuchteter Baum aufgestellt werden sollte. Als Kompromiss entschied man sich für energiesparende Lampen und verkürzte Beleuchtungszeiten. Gerade angesichts der großen Belastungen – Energiekrise, Krieg und Inflation als Stichworte – stelle der Baum eine kleine Insel zur Besinnung dar, sagte Ressel. Sie las ein launiges und besinnliches Gedicht über einen Weihnachtsbaum vor. Dann wurde unter Beifall der Baum illuminiert. Für die Offene Weihnacht kamen 260 Euro an Spenden zusammen. (mit red)