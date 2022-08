Starke Rauchentwicklung aus Mehrfamilienhaus in Mannheim

Mannheim. Gegen kurz nach 15 Uhr ist über den Notruf eine starke Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus in der Soironstraße in Mannheim gemeldet worden. Der Sachverhalt konnte durch die eingetroffenen Rettungskräfte vor Ort entsprechend bestätigt werden, teilte die Polizei in einer ersten Pressemitteilung mit.

Momentan befinden sich Feuerwehr und Polizei vor Ort. Nähere Informationen sind noch nicht bekannt.

