Spaziergang mit Musik

In der Neckarstadt starten ab Freitag, 15. Oktober, 18 Uhr, die Orgeltage mit dem beliebten Neckarstädter Orgelspaziergang. Die Neckarstädter Kantoren Beate Rux-Voss und Martin Geipel laden dazu ein. Zwischen drei Mini-Orgelkonzerten (18 Uhr Diakoniekirche Luther, 18.50 Uhr Herz-Jesu-Kirche und 20 Uhr Melanchthonkirche) werden Getränke und Speisen angeboten. Kosten: 18 Euro für Erwachsene, 5 Euro für Kinder (inclusive Speisen und Getränke). Anmeldung bis 14. Oktober unter www.kirchenticket.de/Musik_Neckarstadtgemeinde_Mannheim.de. Weitere Termine sind am Sonntag, 17. Oktober: 11.15 Uhr die Matinee „Singe Seele, Gott zum Preise“ in der Melanchthonkirche (Eintritt frei) und in der Diakoniekirche Luther um 14 Uhr ein Filmpodcast zur Voit-Orgel, um 15 Uhr eine Orgelführung mit Wolfgang Sauer, um 16 Uhr erneut ein Filmpodcast zur Voit-Orgel sowie um 17 Uhr ein Konzert mit Beate Rux-Voss. Auch hier ist der Eintritt frei. aph

