Pöbelnder Schlagzeuger von Flohmarkt in Mannheim-Neckarstadt verwiesen

Mannheim. Ein Mann der Schlagzeug spielte, ist am Freitag von einem Flohmarkt in Mannheim-Neckarstadt verwiesen worden. Er spielte ohne Erlaubnis an einem der Stände Schlagzeug und störte damit die anderen Besucher, berichtet die Polizei. Auf deren Bitte aufzuhören, fühlte sich der Mann provoziert und reagierte beleidigend. Als er begann andere Menschen anzupöbeln, sah sich der Veranstalter gezwungen, die Polizei zu rufen. Gegenüber den Beamten verhielt sich der Mann weiterhin uneinsichtig und beleidigte den Veranstalter. Damit erhielt der Unruhestifter einen Platzverweis und eine Strafanzeige wegen Beleidigung.