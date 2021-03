Das städtische Modell der Parkraumbewirtschaftung in der Neckarstadt-West (wir berichteten) findet bei der SPD Zustimmung. Der Bezirksbeirat habe lange über ein Konzept diskutiert, dass Neckarstädtern, Pendlern, Geschäftskunden und dem Lieferverkehr zugutekomme. „Wir können dafür sorgen, dass Geschäfte und Kultureinrichtungen besucht werden, während auswärtige Fahrzeuge aus Wohnstraßen herausgehalten werden“, so SPD-Bezirksbeirätin Christiane Sobel. Das Konzept sieht in der Mittelstraße mit Geschäften und Gastronomie tagsüber kostenpflichtiges Parken vor (Höchstdauer drei Stunden). In deren Seitenstraßen soll eine Kombination von kostenpflichtigem Parken und Bewohnerparken eingeführt werden, am Neckarufer Tagesparken. Begleitend soll das Gehwegparken stärker überwacht und Car-sharing-Angebote ausgebaut werden. red/scho