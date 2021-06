Parcours wird vorgestellt

Die Aktionsgemeinschaft Herzogenriedpark begrüßt es sehr, dass die Stadtpark Mannheim gGmbH und die von ihr beauftragte Beratungsfirma ikps (lnstitut für Kooperative Planung und Sportentwicklung) Bürgerinnen und Bürger für Donnerstag, 1. Juli, 18 Uhr, (Treffpunkt Rückseite der Minicaranlage im Herzogenriedpark) zu der öffentlichen Präsentation und Diskussion des Konzepts eines neuen Motorik-Parcours im Herzogenriedpark einladen.

Hoffen auf rege Beteiligung

Ein solcher generationsübergreifender Motorik-Parcours war eines der Projekte, die die Bürger im Beteiligungsprozess als Maßnahme zur Verbesserung der Angebote für Menschen mit und ohne Einschränkungen genannt hatten. „Es ist erfreulich, dass in den vergangenen zweieinhalb Jahren einiges geschehen ist“, heißt es in einer Mitteilung der AG. „Wir denken, dass das Interesse der Menschen an der weiteren Aufwertung des Herzogenriedparks auch nach den zweieinhalb Jahren seit dem bürgerschaftlichen Beteiligungsprozess immer noch sehr groß ist.“, ist Gerhard Heckmann, einer der Sprecher der Aktionsgemeinschaft Herzogenriedpark, überzeugt.

Schließlich sei der Park für viele Menschen in der Neckarstadt und im Mannheimer Norden ein maßgeblicher Beitrag zur Lebensqualität. Bei dem Termin sind die AHA-Regeln (Abstand-Hygiene-Alltag mit Maske) zu beachten. red