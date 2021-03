Das Offene Stadtteiltreffen Neckarstadt-Ost lädt zu drei Online-Veranstaltungen. Die Teilnahme ist für alle Interessierten offen. Am 17. März um 19 Uhr gibt es einen Online-Vortrag unter dem Titel „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ mit Michael Prütz, einem Aktivisten dieser Berliner Kampagne. Am 19. März um 19 Uhr folgt ein Vortrag über das Einmaleins des Mietrechts mit Anwalt Alexander Sauer. Am 27. März, 18 Uhr, findet dann eine Online-Podiumsdiskussion mit dem Titel „Der Kampf um Wohnraum in der Neckarstadt“ statt. Alle Veranstaltungen unter meet.jit.si/OffenesStadtteiltreffenNeckarstadt. red/scho