Neue städtisches Kinderhaus Turley in der Neckarstadt-Ost eröffnet

Mannheim. An diesem Montag hat das in der Fritz-Salm-Straße das neue Kinderhaus Turley seine Pforten geöffnet. Dies teilte die Stadt mit. Der Investor Sebsatian Wipfler hat die Kita errichtet und an die Stadt vermietet. Der Gemeinderat hat der Maßnahme im Sommer 2018 zugestimmt, die Stadt förderte das Projekt mit insgesamt 1,3 Millionen Euro.



Zunächst startet das Kinderhaus mit je einer Kindergarten- sowie einer Krippengruppe mit insgesamt 30 Plätzen in Ganztagsbetreuung. Bis September sollen alle Plätze besetzt werden, am Ende werden es 60 Plätze in vier Gruppen sein, die nun nach und nach vergeben werden.



„Wir freuen uns sehr, dass wir nun die neuen Räume beziehen können und hierdurch zusätzlich neue, dringend gerade im Stadtteil Neckarstadt-Ost benötigte Kinderbetreuungsplätze entstehen. Zudem arbeiten wir mit Hochdruck daran, gemäß unserer Ausbaukonzeption weitere Plätze zu schaffen und die Betreuungssituation im Stadtteil weiter deutlich zu verbessern“, erklärte Familienbürgermeister Dirk Grunert anlässlich der Eröffnung des neuen Kinderhauses.



Er dankte dem Investor für den Bau des neuen Hauses sowie dem Fachbereich Kindertagesstätten für das Engagement bei der Einrichtung und kindgerechten Ausstattung der Räume.



„Wir freuen uns sehr, dass wir die Kinder der ersten beiden Gruppen begrüßen können. Die Räume sind sehr schön und kindgerecht gestalteten worden. Die Erzieher*innen und ersten Kinder fühlen sich schon sehr wohl hier und sind begeistert von den Möglichkeiten, die sich bieten“, unterstrich die Einrichtungsleitung Julia Stock. Gestern übergab der Bürgermeister offiziell den Schlüssel zur Eröffnung der 55. städtischen Kindertageseinrichtung an die Einrichtungsleiterin.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren