Musik im Stadtteil

Gleich zwei musikalische Termine finden am Wochenende in der Neckarstadt statt: Zu einem Liederabend mit Georg Gädker (Bariton) und Beate Rux-Voss (Klavier) lädt die Melanchtongemeinde für Samstag, 2. Oktober, 20 Uhr, ins Melanchthonhaus (Lange Rötterstr. 31) ein. Unter dem Titel „Whither must I wander – von fahrenden Gesellen und rastlosen Wanderern“ werden Werke von Franz Schubert, Johannes Brahms und Ralph Vaughan Williams präsentiert.

Am Sonntag, 3. Oktober, 10.30 Uhr, lädt die evangelische Gemeinde in der Neckarstadt ins Gemeindehaus der Paul-Gerhardt-Kirche ein. Auf dem Programm steht die Matinee „Der Lauf der Welt“. Zu hören sind Kunstlieder des 19. und 20. Jahrhunderts. Die Masterstudentin Michelle-Marie Nicklis trägt mit Beate Rux-Voss Werke am Klavier vor: von Amy Beach, Robert Schumann, Gabriel Fauré, Edvard Grieg und Clara Schumann. Reservierungen sind im Internet möglich. Zu beiden Terminen ist der Eintritt kostenfrei, um Spenden wird gebeten.