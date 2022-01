Rund 20 000 Quadratmeter Büro- und Gewerbeflächen sollen im „Konradhaus“ entstehen, dem Bürokomplex an der Dudenstraße, in dem in früheren Jahren General Electrics und Westinghouse residierten. Das bundesweit agierende Immobilien-Unternehmen CG Elementum AG hat (wie berichtet) das zuletzt leerstehende Gebäude erworben und entkernt. Nun hat man mit der Umwandlung des Konradhauses begonnen -

...