Jugendliche betteln und stehlen Handtasche auf Mannheimer Oktobermesse

Mannheim. Bettelnde Jugendliche haben am Samstag eine junge Frau auf der Oktobermesse in Mannheim-Herzogenried bestohlen. Wie die Polizei berichtet, stand die 23-Jährige gegen 20.30 an einem Süßigkeitenstand mit ihrer Handtasche auf dem Tresen, als ein Junge um zwei Euro bettelte. Sie wollte ihm kein Geld geben und während sie durch das Gespräch abgelenkt war, nahm ein zweiter Jugendlicher ihre Handtasche. Beide rannten in Richtung Maybachstraße davon.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beide Täter sollen etwa 15 bis 16 Jahre alt gewesen sein. Einer der beiden wird als schlank mit schmaler Statur, dunklem Hauttyp und dunklen kurzen Haaren beschrieben. Er soll einen Oberlippenbart und einen dunkelblauen Trainingsanzug getragen haben. Während sein Komplize eher dicklich gewesen sein soll mit einen hellen Hauttypen und blondem Haar. Er soll mit einer grauen Jogginghose bekleidet gewesen sein. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 0621 174 3301-0 abzugeben.