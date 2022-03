Inventar in einer Sporthalle im Herzogenried zerstört

Mannheim. Unbekannte sind während der Fastnachtsferien unerlaubt in eine stillgelegte Sporthalle im Stadtteil Herzogenried eingedrungen und haben dort verbautes Inventar zerstört. Auf bislang noch unklare Weise verschafften sich die unbekannten Täter in der Zeit zwischen Freitag, 25. Februar, und Montag, 7. März, Zugang zur Sporthalle, so die Polizei. Im Inneren der dreigeteilten Halle zerstörten sie im Umkleidebereich mehrere Waschbecken, Spiegel und Schränke. Inwieweit sie weitere Gegenstände mitgehen ließen, ist derzeit noch ungeklärt. Bei der Sporthalle handelt es sich um eine zu der Schule gehörige Hallenanlage. Eines von drei Teilen der Halle ist derzeit aufgrund von Einsturzgefahr gesperrt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621/330 10 entgegen.

