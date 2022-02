In Mannheim-Neckarstadt sind jetzt Kinder und Jugendliche gefragt

Die Kinder und Jugendlichen aus der Neckarstadt-Ost, Herzogenried und Wohlgelegen sind aufgerufen, sich einzubringen: Im Rahmen der Kinder- und Jugendbeteiligung veranstaltet das „68Deins! Kinder- und Jugendbüro“ eine Stadtteilversammlung aus diesen Stadtteilen. In verschiedenen Kinder- und Jugendforen in Schulen, Verbänden, Vereinen, im Jugendhaus oder in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe treffen sich die Mitarbeiter des Kinder- und Jugendbüros mit jungen Menschen aus dem Stadtteil, um über deren Anliegen und Themen zu sprechen.

Ideen für Stadtteil sind gefragt (im Bild der Clignet-Platz). © Thomas Tröster

Stadtteilversammlung geplant

In diesen Foren werden Präsentationen erarbeitet, die dann bei der Stadtteilversammlung am Mittwoch, 23. Februar, ab 17.30 Uhr, den Politikerinnen aus dem Bezirksbeirat und Gemeinderat, Mitarbeitenden der Verwaltung und Mitgliedern der Vereins- und Verbandsarbeit vorgestellt werden. In der Versammlung versuchen die jungen Menschen dann, erwachsene Mitstreitern aus Politik, Verwaltung und Vereins- und Verbandsarbeit für ihre Anliegen zu gewinnen. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wird die Stadtteilversammlung online stattfinden. Die vorbereitenden Foren finden unter Berücksichtigung der aktuellen Regelungen in den Einrichtungen vor Ort oder im öffentlichen Raum statt.

Alle Interessierten können sich gerne vorab an das „68Deins Kinder- und Jugendbüro“ der Stadt Mannheim wenden. Es organisiert die Veranstaltung und steht für Fragen zur Verfügung. red

Info: Wer sich beteiligen möchte, meldet sich unter: info@68deins.de

