Mannheim. Ein bunter Tag im grünen Viertel: Am Sonntag, 7. Mai, von 11 bis 15 Uhr, findet der zweite Gartenflohmarkt im Centro Verde statt. Dann öffnet das Centro Verde wieder seine Gärten und lädt alle ein, durch das grüne Viertel zu schlendern. Dieses Mal gibt es neben dem klassischen Flohmarkt auch Mitmach-Aktionen für Groß und Klein. Es wird also ein bunter Tag, ein Miteinander, an dem es nicht nur viel zu entdecken, sondern auch eine Menge Spaß gibt.

