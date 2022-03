Frau löscht brennendes Fahrzeug in der Neckarstadt mit Gartenschlauch

Mannheim. Ein geparkter Citroen ist am Freitag gegen 12.00 Uhr aus bislang nicht bekannten Gründen in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, war das Auto in Höhe der Hausnummer 123 in der Herzogenriedstraße abgestellt, als plötzlich Flammen aus der Motorhaube schlugen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein zufällig vorbeikommender Passant verständigte daraufhin die Rettungsleitstelle. Eine Anwohnerin, die gerade dabei war ihren Garten zu bewässern, wurde ebenfalls auf die Situation aufmerksam und fing sofort an, den Brand mit ihrem Gartenschlauch zu löschen. Bereits kurz danach trafen auch die Einsatzkräfte des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt sowie die Feuerwehr ein.

Für die Dauer der Löschmaßnahmen musste die Herzogenriedstraße kurzzeitig für rund 10 Minuten gesperrt werden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es allerdings nicht. An dem Citroen entstand Totalschaden.