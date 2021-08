Fischbörse am Samstag

Die Aquarienfreunde Mannheim 1965 veranstalten eine Fischbörse am 28. August, von 9.30 bis 12 Uhr in ihrem Vereinsheim in der Uhlandstraße 8 in der Neckarstadt-Ost. Präsentiert wird eine große Auswahl an wirbellosen Tieren, wie Krebsen und Garnelen, über Salmler, Barben, Buntbarsche und lebendgebärende Fischarten aus eigenen Nachzuchten. Außerdem können sich die Gäste kostenlos zu allen Fragen der Aquaristik beraten lassen. Der Eintritt ist frei, ein Mund-Nasen-Schutz erforderlich. In der Neckaruferbebauung stehen die Parkplätze der Schulen zur Verfügung. Von hier aus ist das Vereinsheim zu Fuß erreichbar.

Eigene Nachzuchten

Zierfisch- und Wasserpflanzenbörsen finden regelmäßig am vierten Samstag im Monat von 9.30 bis 12 Uhr statt. Nach Auskunft des Vereins stammen alle angebotenen Tiere und Pflanzen aus eigener Nachzucht. Mit der Zucht sollen „Wildentnahmen“ verhindert werden, die Aquarienfreunde wollen so zum Schutz bedrohter Arten beitragen. Weitere Infos finden Interessierte im Internet unter www.aquarienfreunde-mannheim.de oder der Facebookseite des Vereins. aph