Felina erinnert an verstorbene Künstler in Mannheim-Neckarstadt

Die beliebte Abgang-Lesung im Gedenken an kürzlich verstorbene Prominente findet am Dienstag, 29. März, 19.30 Uhr, im Theater Felina-Areal in der Holzbauerstraße statt. Ob Künstler, Politiker oder Wissenschaftler: Durch ihre Texte, Lieder, Filme oder Erfindungen werden die Toten noch einmal lebendig. Mit dabei unter anderem die Schauspielerinnen Monica Vitti und Eva-Ingeborg Scholz, ihre Kollegen William Hurt, Volker Lechtenbrink, Hardy Krüger und Sidney Poitier sowie die US-Politiker Madeleine Albright und Collin Powell, der Journalist Gerd Ruge, oder der Unternehmer Götz Werner. Es lesen und singen Elisabeth Auer, Hedwig Franke, Monika-Margret Steger und Mathias Wendel, alles Mitglieder der Gruppe Neues EnsemblE. Die Texte wählt Sascha Koal aus, der Leiter des Theaters. Karten kann man bestellen unter Tel. 0621/33 64 88 6 oder karten@theater-felina-areal.de. Für die Vorstellungen ist eine Reservierung erforderlich. aph

