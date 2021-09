Farbenfroh leuchtende Fische

Unten in den Kellerräumen leuchteten zahlreiche Fische in allen Regenbogenfarben in stimmungsvoll illuminierten Wasserbassins. Dazu hörte man das Stimmengewirr von sich unterhaltenden Besuchern, die über die attraktiven Lebewesen fachsimpelten: In den Räumlichkeiten des Vereins Aquarien-Freunde 1965, dessen Vereinsheim sich in der Uhlandstraße befindet, fand wieder eine bestens besuchte Zierfischbörse statt.

Sobald sich die Interessenten zum Kauf entscheiden konnten, wurden einige der Fische in durchsichtige runde Plastikbeutel mit Wasser für den Transport gesetzt. „Zusätzlich sollte man Papier um die Beutel wickeln, damit sich die Fische beim Heimtragen nicht erschrecken“, erklärte Züchterin Christine Hombach, die Wasserpflanzen züchtet, in Bezug auf das empfindsame Wesen der Tiere.

Über den etlichen Aquarien hingen lateinische und griechische Gattungsnamen wie Labidochromis caeruleus oder Aulonocara, dazu Informationen über die Fische. Bei dem griechischen Begriff Aulonocara handelt es sich um eine Buntbarsch-Gattung aus dem ostafrikanischen Malawisee.

Gefräßiger Graureiher

Auf einem Tisch lag ein Stapel aktueller Wandkalender für das Jahr 2021 aus, bestehend aus farbenprächtigen Fisch-Fotografien in Nahaufnahme der Mitglieder. „Diese Wandkalender sind intern für unsere Mitglieder als Service. Oder für unsere Kunden gegen eine Spende“, erläuterte Erster Vorsitzender Klaus Völlmer. Er gelangte über seinen Vater zum Verein, der gegenwärtig 56 Mitglieder zählt. „Wir sind seit den 1970er Jahren hier unten im Keller, das war mal eine alte Werkstatt. Damals mussten wir die Räumlichkeiten umfangreich ausbauen“, erinnerte sich Hobbyzüchter Völlmer, der im Stadtteil Schönau wohnt und daheim einen prächtigen Fischteich in seinem Garten pflegt – der jedoch öfter von einem gefräßigen räuberischen Graureiher heimgesucht wird.

Innerhalb des Vereins Aquarien-Freunde 1965 bestehe ein hervorragender Zusammenhalt – in Zeiten vor der Pandemie wurden hier schon tolle Feste gefeiert. Kontrolle wird groß geschrieben: In regelmäßigen Abständen schaut der Stadtveterinär nach dem Rechten. „Nur die Parkplatzsituation rund um unser Vereinsheim ist schwierig“, bemängelte Völlmer.

Zur Zierfischbörse, die jeden Monat stattfindet, reisten erneut befreundete Kollegen aus Karlsruhe und Kaiserslautern an. Nicht wenige Vereinigungen müssen um ihr Fortbestehen kämpfen. „Heute habe ich erfahren, dass sich der traditionsreiche Verein Quack für Aquarien- und Terrarienkunde in Kaiserslautern in der Auflösung befindet“, bedauerte Völlmer, der beruflich als Ingenieur eine eigene Firma für Arbeitssicherheit betreibt.

Bevor man einem Kunden gezüchtete Fische anvertraue, müsse zuvor eine eingehende Beratung erfolgen. „Nicht alle Fischarten passen in ein Aquarium, sonst fressen sie sich gegenseitig auf“, schilderte Völlmer. Außerdem sei die Wasserqualität in Mannheim eine andere als etwa in der Südpfalz.

Runde Gläser verboten

Runde Goldfischgläser sind seit über 20 Jahren verboten. „Sonst bekommt der Goldfisch einen Drehwurm, das ist Tierquälerei“, betonte der 59-Jährige. Unter den Vereinsmitgliedern befinden sich Züchter von Koikarpfen, eine edle Rasse aus Japan und Israel. Auf dem internationalen Markt können besonders ausgefallene Kois bis zu 2,7 Millionen Euro teuer sein.

Der nächste Termin steht auch schon fest: Am Freitag, 5. November, findet ein Vortrag von Fischexperte Heiko Blessin im Vereinssaal der Aquarien-Freunde 1965 Mannheim statt. Beginn ist um 20 Uhr in der Uhlandstraße 8. Der Vorstand pflegt eine regelmäßig aktualisierte Facebook-Seite. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.aquarienfreunde-mannheim.de.