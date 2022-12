Explosive Farben neben strukturierter Ordnung

Aus wessem Pinsel welches Gemälde stammt, können die Besucher in der Ausstellung der beiden Malerinnen Veronika Licher und Jutta Neuhaus recht einfach unterscheiden: In Bezug auf ihr künstlerisches Schaffen pflegt Jutta Neuhaus klare Linien und Formen. Wohingegen Malerin Veronika Licher einen expressiven Farbstrich verfolgt mit explosiver Farbgebung.

„Von Jutta Neuhaus sind alle Gemälde, die ordentlich und mit viel Geduld gemacht sind“, erklärte Veronika Licher, die beruflich als Lektorin und China-Expertin in der Literaturbranche arbeitet. Im Gebäude der Theodor-Fliedner-Stiftung auf dem Turley-Konversionsgelände feierte das Duo eine Vernissage zu seiner Ausstellung „Impuls trifft Planung - Teil 2“, die man dort bis 1. Mai 2023 auf vier Etagen sehen kann.

Klare Linien und Formen: Jutta Neuhaus und ihre Werke. © Andreas Schulmeister

Im Hintergrund der Ausstellungseröffnung knallten die Sektkorken und leckere Häppchen warteten darauf, von den Besuchern und Bewohnern verzehrt zu werden. „Wir arbeiten gerne mit Gouache, ein wasserlösliches und praktisches Farbmittel“, erläuterte Malerin Licher. Bezogen auf den Titel der Schau steht Licher für den Impuls und Neuhaus für die Planung. Als gegensätzliche künstlerische Herangehensweisen. Dabei gehen die gehängten Gemälde optisch eine spannende Wechselwirkung ein. In der Theodor-Fliedner-Stiftung widmen sich die vier Etagen abwechselnd ihren Bildern: eine Etage für Neuhaus, eine Etage für Licher, in einem kontrastreichen Sandwich-Konzept der Schichtung.

Seit April ist Andreas Schulmeister der Betriebsleiter der Einrichtung. Eine wilde Farbexplosion zeigen die Leinwände von Veronika Licher, die aus der Kalligraphie und der chinesischen Kultur kommt. Im Gegensatz dazu erinnern die geometrischen Formen und Linien, in Verbindung mit Farbintensität, von Jutta Neuhaus an die berühmten Bilder des französischen Avantgarde-Malers Robert Delaunay. Welchen Prozess der Entstehung nehmen die Exponate der beiden Malerinnen? „Ich habe im Kopf ein bestimmtes Bild und male es dann auf die Leinwand“, schilderte Künstlerin Neuhaus. Häufig lässt Neuhaus angefangene Gemälde über Nacht liegen, um mit ausgeruhten Sinnen am nächsten Tag daran weiterzumalen. Die beiden Damen hatten sich bei einem Frauenfrühstück kennengelernt. Seitdem kooperiert das Duo künstlerisch miteinander. Denn nicht nur das Malen, sondern auch zwischenmenschliche Beziehungen sind eine Frage der Chemie. „In der zweiten Klasse der Grundschule wurde mir von meiner Lehrerin ein Talent für das Malen bescheinigt. Ich besuchte einen Malkurs in der Kunsthalle. Die Malerei begleitet mich schon ein ganzes Leben“, erinnerte sich Neuhaus. Ein wichtiger Einfluss für das persönliche kreative Schaffen stellt für sie die Malerin Paula Modersohn-Becker dar. Ihre Freundin Licher schwärmt für Jackson Pollock und Helen Frankenthaler. Und tatsächlich, nicht wenige farbgewaltige Bilder von Licher weisen eine Ähnlichkeit mit der actiongeladenen Dripping-Technik von Jackson Pollock auf. Über das Lebenswerk der amerikanischen Malerin Frankenthaler (1928-2011) startet übrigens am 2. Dezember eine Ausstellung im Essener Museum Folkwang, das zu den bedeutendsten Kunsthäusern in Deutschland zählt.

„Ich habe schon immer auf dem Boden großformatig gearbeitet und die Bilder mit hingeworfener Farbe in ihrer Rohheit belassen. Eine Mischung aus Zufall und absichtsvoller Steuerung“, erklärte Licher, die über eine tanztherapeutische Ausbildung verfügt.