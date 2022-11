DRK bittet zur Blutspende - Termine in Mannheim-Sandhofen

Mannheim. Der bevorstehende Winter lässt knapper werdende Blutkonserven befürchten warnt das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Deshalb bittet es dringend zur Blutspende. Der nächste Termin ist am Mittwoch, 30. November, von 15.30 bis 19.30 Uhr in der Sandhofenschule in der Karlstraße 20 bis 22. Die Teilnahme an der Blutspende ist nur mit Terminreservierung möglich. Eine Übersicht aller Blutspendetermine bietet der DRK-Blutspendedienst online.

Aktuell könne der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Baden-Württemberg-Hessen Krankenhäuser noch bedarfsgerecht versorgen. Die „Versorgungs-Ampel“ stehe laut DRK damit allerdings noch lange nicht auf „grün“: Einige Blutpräparate seien nur kurz haltbar, sodass täglich genügend Spenden vorhanden sein müssten. Aktuell reiche die Zahl der eigenen Konserven für etwa zweieinhalb Tage. Sicherer wäre jedoch ein Vorrat für vier bis fünf Tage.