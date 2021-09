Bürger protestieren gegen Temposünder

Idyllische Grünflächen, große Bäume und zwitschernde Vögel: Im Herzogenried scheint die Welt noch in Ordnung zu sein. Wenn aber die Anwohner der Straße Am Brunnengarten ihr Leben hier schildern, hört sich das anders an. Sie erzählen von aufheulenden Motoren und nachts zugeschlagenen Autotüren, von Schnellfahrern, die Senioren und Kinder gefährden, sowie von Kindern, die eine Begleitung benötigen, um sicher zum Spielplatz zu gelangen. Das sonst so beschauliche Quartier leidet unter ständiger Missachtung der Verkehrsregeln.

Beschwerden häufen sich

Im verkehrsberuhigten Bereich in der Mitte der 70er Jahre entstandenen Hochhaus-Siedlung sind die Wege zu den Häusern zwar in der Regel durch Absperrpfosten gesperrt und nur mit einer Sondergenehmigung, beispielsweise bei bevorstehenden Umzügen, schweren Einkäufen oder Betreuung von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, befahrbar. Doch mittlerweile häufen sich die Beschwerden von Bewohnern über Lieferdienste, Handwerker und Pflegedienste, aber auch über Anwohner, die die Passagen viel zu häufig benutzten – und das oft mit erhöhtem Tempo statt mit der hier vorgeschriebenen Schrittgeschwindigkeit.

Weil die Klagen bisher nicht ernst genommen worden sind, haben einige Bürger nun selbst die Initiative ergriffen. Um auf ihre Probleme aufmerksam zu machen, starteten sie, unterstützt von Müttern der selbst ernannten „Mütter-Mafia“, vom Quartiersmanagement und der Interessengemeinschaft Herzogenried (IGH), eine Protest-Aktion. „Wir wollten doch nur zur Schule gehen“, steht auf dem Banner, das einen nachgestellten Unfall mit zwei Kindern zeigt, und: „Runter vom Gas!“

Beinahe-Unfälle

„Es kommt immer wieder zu Beinahe-Unfällen“, berichtet Steffen Gassenferth, der im Frühjahr die Leitung des Quartiersmanagements übernommen hat. Das Verkehrsproblem, das als erstes an ihn herangetragen worden sei, habe schon seine Vorgänger, Jennifer Yeboah und Michael Lapp, beschäftigt. Gassenferth will das Thema nun zusammen mit der Interessengemeinschaft „neu aufgreifen, um eine für alle tragfähige Lösung zu finden“. Eventuell durch Zeiten, zu denen die Zufahrten ganz zu sind und nur aufgemacht werden können, wenn man sich den entsprechenden Schlüssel bei der Concierge abholt, so Gassenferth. So wie es früher war.

IGH-Vorsitzender Thomas Trüper berichtete: „Die Herzogenried-Siedlung wurde im Zuge der Bundesgartenschau 1975 erbaut und entsprechend dem Motto ,Wohnen im Grünen’ der Durchgangsverkehr ausgeschlossen.“ Nur in Ausnahmefällen habe man an die heute noch von einer Concierge betreuten Hochhäuser heranfahren können. „Doch leider gibt es immer mehr Sondergenehmigungen“, bedauerte Trüper.

Unberechtigte Nutzung

Ein Problem sei auch, dass die Hauseigentümer die Poller gar nicht erst wieder anbringen und somit viele Fahrer unberechtigt die Zufahrten nutzten. Außerdem werde trotz Hinweisschild „Feuerwehrzufahrt“ verbotswidrig hinter den Pollern geparkt. Mit der Banner-Aktion wolle man das Problem nun stärker ins Bewusstsein rücken. Geplant seien Hinweisschilder auch an anderen Straßen, sowie Kooperation mit Kindergärten, Schulen und Polizei.

Genervt vom Lärm und von der ständigen Raserei im Wohngebiet haben sich die Bürger aus dem Herzogenried nun zum Protest entschlossen. Die sonst so friedlichen Menschen sind wild entschlossen, so lange weiterzumachen, bis sich etwas ändert.