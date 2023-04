Brandausbruch in Mehrfamilienhaus in Mannheim-Neckarstadt

Mannheim. Die Feuerwehr ist derzeit bei einem Brandausbruch in einem Mehrfamilienhaus in Mannheim Neckarstadt im Einsatz. Gegen 18:45 Uhr wurde das Feuer in der Straße An den Kasernen gemeldet, teilt die Polizei mit. Nach derzeitigem Stand seien keine Bewohner des Hauses verletzt. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt.



