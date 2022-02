Bewaffneter überfällt Supermarkt in der Mannheimer Neckarstadt

Mannheim. Ein Unbekannter mit einer Schusswaffe hat einen Supermarkt in der Mannheimer Lange Rötterstraße überfallen. Die Fahndung blieb laut Polizei trotz eines Großaufgebots zunächst erfolglos, wie ein Sprecher am Sonntagmorgen mitteilte. Der Überfall habe sich kurz vor Mitternacht im Stadtteil Neckarstadt-Ost ereignet. Die Polizei äußerte sich nicht dazu, ob der Täter bei seinem Raub etwas erbeutete. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, etwa 1,8 Meter groß, schlank und in schwarz gekleidet.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 bei der Polizei zu melden.