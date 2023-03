Betrunkener Autofahrer kracht in Mannheimer Neckarstadt in Bahn-Sicherheitsbalken

Mannheim. Ein betrunkener Autofahrer ist am Freitagabend gegen Sicherheitsbalken der Bahn in Neckarstadt gekracht. Der 36-Jährige befuhr die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Innenstadt, als es zur Kollision im Schienenbereich kam, teilt die Polizei mit. Ein nachfolgender Autofahrer fuhr über Teile der heruntergekrachten Balken und beschädigte dadurch seinen Wagen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Sachschaden liegt insgesamt bei 5.000 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Beamten stellten bei dem 36-jährigen Unfallverursacher einen Atemalkoholwert von 0,6 Promille fest.